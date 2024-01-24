В Питере прохожий сообщил в полицию о сотруднице РАН с украинским шевроном на рюкзаке

В Санкт-Петербурге прохожий обратил внимание на сотрудницу РАН, перемещавшуюся по городу с украинским шевроном на рюкзаке. Об этом сообщает ТАСС .

23 января мужчина заметил на платформе в метро женщину с шевроном в виде украинского флага на рюкзаке. На станции Владимирской прохожий подошел к женщине и начал беседу с ней. Позже он обратился в полицию и сообщил случайной знакомой.

Выяснилось, что 45-летняя женщина является сотрудницей Института прикладной астрономии РАН. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. После беседы ее отпустили с условием обязательной явки. Сообщается, что на женщину завели дело об административном правонарушении за «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

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