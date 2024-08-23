Из опубликованных данных следует, что самолет Boeing RC-145V Rivet Joint под номером RRR7223 покинул аэродром в городе Уоддингтон в 12.06 по московскому времени, а после был замечен над западной частью Черного моря. А 22 августа Flightradar обнаружил минимум три самолета США у берегов той же части мирового океана.

Ранее сообщалось о том, что американский наемник попал в объектив камеры на боевой позиции, которая почему-то оказалась вблизи гражданских объектов. Минометчика сфотографировали за работой, которую он выполнял рядом с детской площадкой и жилым домом.