Американская частная военная компания Forward Observation Group, ранее публиковавшая фотографии своих наемников в Курской области, выложила в запрещенной в России соцсети изображение боевой позиции минометчиков, находящейся рядом с жилыми домами и площадкой для детей.

На появившемся в четверг кадре можно рассмотреть человека военной форме с шевронами в виде флагов США, который склонился над минометом. На фоне легко увидеть гражданские объекты, а окружающая обстановка напоминает Украину и Россию одновременно. Судя по молодой листве на деревьях, можно сделать предположительной вывод, что фотографировали мужчину в начале весны. Как следует из опубликованных на сайте ЧВК сведений, на территории Украины наемники находятся в течение двух лет.

Ранее сообщалось о том, в Курской области по 10 тыс. рублей получат жители приграничных территорий, жилища которых оказались разрушены из-за атак ВСУ.