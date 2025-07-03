Над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан. Он был утвержден в 2021 году после прихода талибов к власти, пишет РИА Новости.

До текущего дня на здании посольства в Москве, уточняют журналисты, висел черно-красно-зеленый флаг республики, даже несмотря на тот факт, что страну представлял уже другой, назначенный правительством талибов. Сейчас на флаге черными чернилами написана шахада, что является свидетельством признания пророческой миссии Мухаммеда и единобожия.

Напомним, ранее в российском МИД подтвердили тот факт, что Россия первой в мире признала власть талибов в Афганистане. Этот шаг Москвы, уточняет посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, является отражением стремления РФ к конструктивному диалогу с контролирующим Афганистан режимом.