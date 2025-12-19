«Надежда на новогоднюю премию»: фото сумки, набитой «валютой», облетело Балашиху и стало новогодним мемом

Женщина с сумкой, набитой «долларами», стала главным новогодним мемом в подмосковной Балашихе. Ее снимок на автобусной остановке облетел местные соцсети и вселил в работников надежду на щедрые бонусы. Об этом сообщает REGIONS.

Жительница Балашихи с необычной сумкой неожиданно стала локальной знаменитостью. На фотографии, опубликованной в телеграм-канале «В Балашихе|Все новости», видно, как женщина на остановке держит простую тканевую сумку, полностью заполненную купюрами долларов. Очевидцы сразу предположили, что это наличная новогодняя премия, что вызвало волну шуток и обсуждений.

Вскоре выяснилось, что доллары — всего лишь реалистичный принт на изделии. Однако снимок уже превратился в полноценный мем. Пользователи начали массово отправлять его своим руководителям в виде тонкого намека на ожидаемые бонусы. В комментариях многие отмечали, что были бы рады и половине такой «суммы».

Ирония ситуации подчеркивается свежими данными исследований. Согласно статистике, более половины российских предпринимателей в 2025 году не планируют выплачивать новогодние премии сотрудникам. Только треть работодателей готовы поощрить весь коллектив.

Ранее эксперт назвал условие для возвращения доллара к 60 рублям.