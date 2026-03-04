Рассуждая о переменах в стране с 1990-х годов, парламентарий пришел к выводу, что любая критика политического режима является признаком интеллектуальной незрелости гражданина. Депутат признался, что в молодости ему не нравился порядок в стране, но со временем он осознал библейскую максиму «вся власть — от Бога».

По мнению депутата, в случае недовольства существующим строем гражданину следует не вступать в противостояние или выступать с критикой, а сосредоточиться на собственных делах, чтобы не препятствовать работе системы.

В Тобольско-Тюменской епархии прокомментировали данные высказывания, внеся теологические уточнения. Представители церкви пояснили, что существование любой власти, включая негативно настроенную к религии, может быть следствием божественного попущения, а не прямой воли.

Ранее Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского судна.