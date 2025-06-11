Наемницу из Дании Йоргенсен заочно приговорили к 26 годам лишения свободы

Второй западный окружной военный суд заочно вынес приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, наемницу приговорили к 26 годам лишения свободы за преступления в отношении мирных граждан, совершенные в Курской области. Также Йоргенсен заплатит штраф в размере одного миллиона и 700 тысяч рублей.

Помимо этого, суд постановил взыскать с обвиняемой больше 600 тысяч рублей как конфискацию в государственный доход — эта сумма равна тому вознаграждению, которое она получила за выполнение своих «обязанностей».

Рассматривалось дело в закрытом режиме для слушателей и представителей СМИ. Йоргенсен вменяется совершение теракта, наемничество, незаконное пересечение госграницы РФ, контрабанда огнестрельного оружия и незаконное хранение оружия. Наемница была объявлена в международный розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что наемницу из США осудили в ДНР на 20 лет за фейки о российской армии.