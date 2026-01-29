Наглец в ювелирке попросил показать цепочки, а сам надел их и бросился наутек

В Санкт-Петербурге произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина, весь ход которого был зафиксирован системами видеонаблюдения. Инцидент случился вечером 28 января в торговом центре «Южный Полюс», расположенном на Пражской улице, пишет Лента.ру.

По информации, мужчина выбрал для своего преступления момент, когда в зале магазина по причине смены персонала находилась лишь одна продавец-консультант. Подойдя к ней, он попросил показать несколько золотых цепочек с кулонами. Получив одно изделие в руки и намеренно надев второе непосредственно на шею, посетитель неожиданно развернулся и бросился бегом к выходу из магазина.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник стремительно бежит по галерее торгового центра, а за ним пытается устроить погоню сотрудник магазина. Однако преступнику удалось сохранить преимущество, выбежать на улицу, сесть в ожидавший его автомобиль и скрыться с места происшествия до приезда полиции. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение подозреваемого, а также разыскивают использованный им для побега автомобиль.

