Найден ключ к здоровью: как превратить кишечные бактерии в эликсир молодости

Немецкие ученые в ходе контролируемого исследования подтвердили, что короткая, но интенсивная овсяная диета может оказывать выраженный и продолжительный эффект на ключевые показатели здоровья. Эксперимент, построенный по принципам метода врача Карла фон Нордена, показал научную обоснованность этого подхода, пишет журнал NatCom, передает Главный Региональный.

В исследовании приняли участие люди с избыточным весом, повышенным артериальным давлением и высоким уровнем холестерина. Специальная группа в течение двух дней получала питание с упором на овсяную кашу — около 300 граммов овса в сутки, дополненных овощами и фруктами, при общем снижении калорийности. При этом участники не принимали никаких лекарственных препаратов.

Результаты показали значительное улучшение состояния. Уровень холестерина в среднем снизился примерно на 10%, и этот положительный эффект сохранялся до шести недель после окончания диеты. Участники также потеряли в среднем два килограмма веса и отметили улучшение показателей артериального давления. Исследователи установили, что помимо известных бета-глюканов, большую роль играет феруловая кислота.

