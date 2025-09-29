Найденная в пещере в Индии россиянка вернулась на родину

Россиянка Нина Кутина, которую вместе с двумя маленькими дочками нашли в пещере в Индии, вернулась на родину после задержания и содержания в депортационной тюрьме. Об этом сообщает MK.RU.

Сорокалетняя Нина Кутина и ее две дочери шести и четырех лет прибыли в московский аэропорт, завершив свою многолетнюю историю жизни в Индии. Женщина, глубоко увлеченная индуизмом, на протяжении восьми лет жила с детьми в пещере на территории штата Карнатака. Их убежище обнаружили местные полицейские во время патрулирования после схода оползня.

После задержания семья провела длительное время в центре для задержанных иностранцев в Бангалоре, который правозащитники характеризуют как учреждение с тяжелыми условиями содержания. Как сообщают источники, возвращение граждан в Россию стало возможным благодаря скоординированной работе активистов и сотрудников Министерства иностранных дел РФ. История российской семьи, выбравшей аскетичную жизнь в пещере ради духовных практик, получила широкий резонанс и завершилась их возвращением на родину.

