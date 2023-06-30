Накачаете мышцы и укрепите легкие: сколько шагов ежедневно необходимо проходить людям в возрасте

«Установленная планка в 10 тыс. шагов в день может не подходить тем, кто постоянно занимается туризмом, для которых ежедневная норма - 30–40 тыс. шагов. А для тех, у кого низкая физическая активность, такая норма может быть непосильной. Поэтому тут важно не количество шагов, а сколько времени было уделено ходьбе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.