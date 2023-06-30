Накачаете мышцы и укрепите легкие: сколько шагов ежедневно необходимо проходить людям в возрасте
Геронтолог Златова объяснила, почему пожилым людям не нужно ходить по 10 тысяч шагов
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Существует мнение, что ежедневно нужно проходить 10 тыс. шагов, чтобы чувствовать себя здоровым. Определенно, что ходьба важна в жизни, но количество шагов, пройденных за день, должно быть индивидуальным.
«Установленная планка в 10 тыс. шагов в день может не подходить тем, кто постоянно занимается туризмом, для которых ежедневная норма - 30–40 тыс. шагов. А для тех, у кого низкая физическая активность, такая норма может быть непосильной. Поэтому тут важно не количество шагов, а сколько времени было уделено ходьбе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.
Эксперт порекомендовал пожилым людям выходить на прогулку на два часа до обеда и столько же вечером. Лучше всего задействовать мышцы ног и рук, улучшить дыхание получится при скандинавской ходьбе.
«Зимой ее можно чередовать с беговыми лыжами. Кроме того, людям в возрасте подойдет и плавание для поддержания здоровья. А вот пробежки я не советую людям после 45 лет. Они могут развить остеохондроз позвоночника и обострить боли в спине», - заключила врач.
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