Наладите контакт: как игра в шахматы помогает родителям и детям лучше общаться

Не секрет, что такие интеллектуальные игры, как шахматы, очень полезны для развития мозга. Начать играть можно в любом возрасте, но для ребенка это будет особенно полезно. Тем более если он будет учиться вместе с родителями.

Дело в том, что игра в шахматы развивает сразу несколько полезных качеств. Концентрацию внимания, сообразительность, стратегические способности, воображение и образное мышление.

«Кроме того, играя с детьми в шахматы, обучая их основам, родители могут здорово наладить контакт с ребенком. Ребенок будет больше доверять вам и уважать. Со временем появится семейная традиция, которая тоже будет способствовать укреплению семейных уз», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Также шахматы учат и детей, и взрослых смирению во время проигрыша и дарят радость победы, когда партия складывается удачно. Игра помогает отвлечься от повседневных дел, успокоить нервы.

Ранее мы рассказывали, как на детей влияют занятия музыкой.