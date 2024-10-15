Нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании

Нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании, которое якобы произошло в Стокгольме. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По сведениям местных СМИ, футболист прилетел в столицу Швеции на прошел неделе, а вместе с ним прибыли его родственники и один из игроков «ПСЖ». Два дня спустя местным полицейским поступило заявление от женщины об изнасиловании в одном из отелей. Уточняется, что в настоящее время Мбаппе имеет статус «обоснованной подозреваемый», который является самым низким из возможных уровней подозрений. Со слов футболиста, выдвинутое обвинение является «фейком», возникшим из-за его споров с ПСЖ по поводу зарплаты.

По другой версии, преступление Мбаппе совершил в ночном клубе, где проводил время вместе с друзьями. Если вина звездного фигуранта уголовного дела будет доказана, он рискует лишиться свободы на шесть ближайших лет. Согласно действующему шведскому законодательству, насилием считается не только сексуальный акт, но и поцелуи без согласия человека.

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