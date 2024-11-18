Напавших на экс-футболиста сборной России Евсеева арестовали

В отношении напавших на бывшего футболиста российской сборной Вадима Евсеева возбуждено уголовное дело по статье о «Хулиганстве». Теперь стало известно, что оба жителя Астрахани арестованы, сообщает РБК со ссылкой на региональное МВД.

Напомним, что ранее в отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – речь идет хулиганстве с применением оружия. Сам же инцидент случился ночью на Адмиралтейской улице.

Тренеры возвращались из ресторана, когда на них было совершено нападение. Напавшие, по данным полиции, были в состоянии алкогольного опьянения. В итоге травмы получили главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев и его ассистент Шмарко. Оба являются бывшим защитниками российской сборной. Ранее сообщалось, что конфликт завязался после фразы «дай закурить».