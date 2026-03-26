Наручники и приговор: экс-командиры сочинской полиции получили реальные сроки за избиение парня

Бывшие стражи порядка, привыкшие решать вопросы силой, теперь сами оказались по другую сторону закона. В Сочи суд приговорил двух экс-командиров взвода патрульно-постовой службы к реальным срокам за жестокое избиение молодого человека. Один получил три года колонии, другой — три с половиной. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Все произошло в июле прошлого года на одном из пляжей курорта. Фигуранты, находившиеся при исполнении, встретили молодого человека. Не имея на то законных оснований, полицейские отобрали у него мобильный телефон и потребовали пароль для проверки содержимого. Получив отказ, они пустили в ход кулаки.

Сначала — удары руками и ногами по разным частям тела, затем — наручники. Задержанного затолкали в служебный автомобиль и доставили в отдел. Молодой человек стал жертвой беспредела, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и спецсредств.

Следствие собрало неопровержимые доказательства. Бывших командиров признали виновными в превышении должностных полномочий. В зале суда их взяли под стражу немедленно. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, им запретили занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на два года.

