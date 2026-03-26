«Сергевна» вместо «Сергеевна»: россиянка отсудила у МВД 137 тысяч за испорченный отпуск

Российская туристка, собравшаяся на Пхукет, не смогла вылететь из Шереметьево из-за опечатки в загранпаспорте. В документе вместо «Сергеевна» значилось «Сергевна». Сотрудники контроля к мелочам отнеслись строго — на борт не пустили. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Муж и сын улетели на курорт без нее. Но женщина не стала ждать у моря погоды. За сутки ей удалось заменить паспорт и купить новый билет за свои 124 тысячи рублей. Отпуск все-таки состоялся, хоть и начался с нервотрепки.

Вернувшись домой, туристка пошла в суд. И выиграла. С МВД взыскали стоимость перелета — 124 тысячи рублей, а также 15 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Итоговая сумма — 137 тысяч. Ошибка чиновников обошлась ведомству в копеечку, а россиянка получила не только восстановленную справедливость, но и почти полную компенсацию испорченного начала отпуска.

Ранее стало известно, что банки могут заблокировать карту из-за смены геолокации.