Нарышкин озвучил основную проблему для признания власти талибов

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что международное сообщество признает действующие власти Афганистана, но пока этому мешает желание Запада сохранить в данном регионе нестабильность. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Глава ведомства 17 и 18 апреля находился в Баку, где принимал участие в конференции «Афганистан: региональная взаимосвязанность, безопасность и развитие». Кроме того, он общался с руководителями различных спецслужб Афганистана.

Как следует из заявления, Нарышкин положительно отозвался о работе нынешних властей Афганистана в области государственного строительства и выразил уверенность в том, что в перспективе международное сообщество их признает.

«Главной проблемой для реализации такого оптимистического сценария, по его мнению, является стремление Запада сохранить нестабильность в Афганистане для решения своих геополитических задач», — подчеркнули в пресс-бюро.

Также отмечается, что страны Запада не прекратят блокировать афганские авуары и сохранят введенные в отношении них санкции, а западные спецслужбы изучают пути оказания поддержки антиправительственным силам в данной стране. По мнению Нарышкина, в случае нейтрализации негативных для Афганистана факторов будет дан толчок для возрождения и преобразования страны.

Директор СВР также заявил, что такой же тактики западные страны придерживаются в Сирии, Ираке и многих государствах африканского континента. При этом он отметил необходимость дальнейшего объединения принимаемых усилий и равноправного взаимодействия спецслужб в защите национальной безопасности стран. Отдельную благодарность Нарышкин выразил коллегам из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана за общую работу по обнаружению и ликвидации угроз, которые исходят как от террористических объединений, так и от некоторых спецслужб Запада.

Ранее стало известно, что по иску Генпрокуратуры России был приостановлен действовавший запрет на деятельность «Талибана».