«Нас кинули»: клиенты криптобиржи Garantex вызвали полицию к ее офису в «Москва-Сити»

Пользователи криптобиржи Garantex пришли в офис компании в «Москва-Сити» и вызвали полицию. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

6 марта криптобиржа сообщила о приостановке вывода средств для клиентов из-за новых санкций Европейского Союза (ЕС). Поддержка биржи проинформировала пользователей о рисках, связанных с USDT (токена, привязанного к доллару), который хранится на российских кошельках.

По данным Baza, Евросоюз в новом пакете санкций указал на тесные связи Garantex с российскими банками, которые ранее уже попали под ограничения. Ситуацию усугубила блокировка кошельков биржи одноименной компанией Tether, являющейся эмитентом популярного USDT.

Tether обладает функционалом, позволяющим замораживать активы на кошельках, вошедших в санкционные списки, в результате чего блокировке на кошельках Garantex подверглись криптовалюты на сумму 2,5 млрд руб. и затрагивающее 89 адресов. Общий объем заблокированных средств составил около $22,8 млн.

Из-за ограничений пользователи Garantex столкнулись с проблемами — у кого-то зависли десятки тысяч рублей, у кого-то — миллионы. После вызова полиции один из клиентов сообщил правоохранителям, что его «кинули». Несмотря на сложившуюся ситуацию, полицейские ничего не смогли сделать и уехали.

Один из сотрудников биржи, пытаясь успокоить клиентов, сообщил, что сервис никуда не уйдет и никого не обманет. В Garantex лишь призвали пользователей ожидать.

Но не всех клиентов успокоила обратная связь от Garantex. Многие опасаются, что биржа просто «сольется» и не вернет деньги. Другие же считают Garantex «компанией с нормальными оборотами» и надеются на успешное преодоление кризиса. В самой компании также пообещали начать проводить личные встречи с клиентами для решения возникших вопросов.

Ранее сообщалось, что житель Москвы потерял полмиллиона рублей в попытках купить криптовалюту на криптобирже Bybit, со счетов которой накануне похитили криптовалюту Ethereum стоимостью $1,5 млрд.