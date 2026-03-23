«Насекомые, запахи и плесень»: россияне развенчали миф о райском и дешевом отдыхе во Вьетнаме

Многие мечтают провести зиму в экзотических странах, но реальность оказалась куда прозаичнее. Российские туристы, перезимовавшие во Вьетнаме развенчали главные мифы о «дешевом рае». Их впечатления уместились в три слова: насекомые, запахи, плесень. Об этом сообщает «78.ru».

Отдыхающие признались, что полноценную жизнь в этой стране могут позволить себе либо удаленные сотрудники с хорошим заработком, либо обладатели солидных накоплений. Для всех остальных, по их словам, это иллюзия. К бытовым проблемам — ползающим по дому жукам, вечной духоте, плесени на стенах и постоянному шуму — добавляются и бюрократические сложности.

Визовые ограничения вынуждают каждые 45 дней покидать страну, чтобы тут же возвращаться обратно. «По уровню удобств — примерно ноль», резюмировали путешественники. И все это удовольствие стоит недешево. Ранее эксперты подсчитали, что средний чек за летний отдых во Вьетнаме составит около 270 тысяч рублей.

Даже бюджетный вариант обойдется минимум в 180 тысяч. И эти деньги, судя по отзывам, не гарантируют ни тишины, ни чистоты, ни избавления от экзотической живности. Поклонникам Азии теперь придется выбирать: либо смириться с «ароматами» и шестиногими соседями, либо искать другое направление, где за те же деньги можно получить хотя бы нормальный уровень комфорта.

Ранее врачи предупредили о смертельных инфекциях, которые поджидают россиян на грядках.