Наследственность или травматический опыт: разбираемся, что может вызвать приступы паники и как с этим бороться

Панические атаки почти всегда появляются внезапно, в таком состоянии человек испытывает сильную тревогу и даже ощущение, что он сейчас умрет. Существует ряд причин, почему происходят такие приступы.

Паническая атака может сопровождаться не только тревожным состоянием, но также головной болью и головокружением, повышенным потоотделением, слабостью и тошнотой, ощущением обреченности и страха смерти, чувством безысходности. Стоит помнить, что паническая атака не является самостоятельным заболеванием, а это комплекс симптомов.

«Причины возникновения панических атак малоизученны, но есть несколько теорий. Так, приступы таких тревог могут быть вызваны из-за наследственной предрасположенности. Иногда они появляются на фоне гормональных нарушений или при наличии психологических заболеваний. Еще триггером могут стать опасные ситуации для жизни, которые могут запустить механизмы панических атак», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Также сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и щитовидной железы, быстрый отказ от психотропных препаратов могут привести к тревожному состоянию.

При панических атаках помогает дыхательная практика, а также стоит говорить себе, что это скоро пройдет. Также стоит попробовать расслабиться, чтобы нервная система поняла, что опасности нет.

«Еще стоит попробовать переключить внимание на внешние объекты и подумать о приятном или заняться любимом делом», – заключила эксперт.

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