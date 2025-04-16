Наталья Бардо рассказала, как смогла пережить кризис в отношениях с мужем

37-летняя актриса Наталья Бардо призналась в том, что ей пришлось пережить кризис в отношениях с мужем, режиссером Марюсом Вайсбергом. Откровенное интервью она дала Lady.mail.

По данным журналистов, Бардо призналась, что ей удалось пройти через кризис и сохранить семью. Пара рассекретила свою отношения лишь в 2016 году, и Бардо родила от Вайсберга сына Эрика, которому сейчас восемь лет. Брак официально так и не был оформлен, но и Марюс, и Наталья считают себя мужем и женой.

Актриса уточнила, что в их отношениях с Марюсом были трудные периоды, когда ей даже пришлось обращаться к психологу. Но специалист помог решить проблему, и на данный момент ссор и недопонимания нет, говорит Бардо. Актриса отмечает, что перестала бояться правды, и они с супругом научились слышать друг друга, а также договариваться.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум впервые показали дочь на космическом событии.