«Научат отстаивать свою позицию»: Медведев раскрыл секреты новых учебников по обществознанию

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступивший главным редактором свежих учебников по обществознанию для 9–11-х классов, раскрыл детали. По его словам, пособия расширят кругозор и научат подростков аргументированно отстаивать свою позицию. Об этом сообщает «Lenta.ru».

В книгу вошли основы философии, социальной психологии, истории, социологии, правоведения, политологии и культурологии. Ученики узнают, как устроено общество и как человек в нем действует. Помимо теории, есть контрольные вопросы и проверочные задания. Но главное — мировоззренческий посыл. Медведев подчеркнул, что учебник продолжает традиции народов, веками живших на нашей земле в мире и братстве.

Заключительная глава называется «Россия на пути в будущее». Она призвана вдохновить старшеклассников на созидание и напомнить о ценности справедливости, правды и верховенства закона. По мнению политика, полученные знания станут для современных школьников достойным ориентиром.

