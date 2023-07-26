Научитесь правильно себе сострадать: разбираемся, как любить себя, а не жалеть

Жалость к себе однозначно разрушает жизнь человека. Он сосредотачивается на своих неудачах, ошибках и недостатках, вместо того чтобы увидеть и ценить свои достижения и качества. Не так страшно, если жалость возникает периодами, куда страшнее, если она перманентна.

Психологи утверждают, что человеку необходимо вовремя осознать свои мысли и перспективы. Если к этому не прийти, можно жалеть себя до конца жизни, занижая самооценку и завышая чувство беспомощности. Это не позволит развиваться и двигаться вперед.

«Чтобы исправить эту ситуацию, важно научиться сострадать себе по-доброму. Если ошибка была совершена, то утешайте себя так, как утешали бы другого человека. Позвольте себе быть несовершенным и принимайте себя с любовью и пониманием», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Заведите дневник, где вы будете записывать свои успехи, маленькие и большие. Это поможет сфокусироваться на положительных аспектах вашей жизни. Почаще заглядывайте в дневник, так вы научитесь прощать себя за ошибки и неудачи, которые уже далеко в прошлом. Помните, что каждый человек совершает ошибки, и это не делает вас менее ценным или достойным.

«Если жалость глубоко проникла в вашу жизнь, то обойтись без помощи профессионала вряд ли получится. Психолог или терапевт расскажут вам о способах преодоления жалости к себе», – уточнила эксперт.

Это может занять достаточно много времени, но если отнестись к вопросу с полной серьезностью, то решение будет простым. Не бойтесь обратиться за поддержкой, когда вам это нужно.

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