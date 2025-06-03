Назначен новый глава Херсонской ОВА, подконтрольной ВСУ

Главой подконтрольной Киеву военной администрации Херсонской области стал Ярослав Шанько. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные из указа на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

При этом, причины смены руководителя областной военной администрации Херсонской области не приводятся. Ранее этот пост занимал Роман Мрочко.

Херсонская область по итогам референдума в 2022 году стала субъектом Российской Федерации. Регион расположен в нижнем течении Днепра и омывается двумя морями — Азовским и Черным.

Напомним: ранее стало известно, что движение по перекрытому Крымскому мосту после утренних заявлений Украины было восстановлено вечером вторника. Но там проводится тщательный досмотр автомобилей.