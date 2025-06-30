Назначен врио главного редактора «Ленты.ру»

С 1 июля 2025 году в издании «Лента.ру» назначен временно исполняющий обязанности главного редактора издания. Им стал исполнительный директор по медиа компании Rambler&Co Андрей Цыпер, пишет РИА Новости, ссылаясь на свои источники в понедельник.

При этом, в издании отметили, что имя нового главного редактора, который будет заниматься контентной стратегией издания, будет объявлено позднее. Предыдущий главред издания Владимир Тодоров, который совмещал этот пост и пост продюссера документального контента Okko, ушел по собственному желанию.

Теперь он сосредоточился на документальных проектах в онлайн-кинотеатре. При этом, в компании Rambler&Co отметили, что Тодоров добился такого результата, что издание стало одним из самых авторитетных и цитируемых в стране.

Напомним, ранее сообщалось, в Баку задержаны журналисты Sputnik Азербайджан.