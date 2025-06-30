Назван срок, который может грозить Дудю в случае возбуждения дела

До двух лет лишения свободы может грозить блогеру Юрию Дудю* за то, что он не исполнял обязанности иностранного агента. Такой срок возможен в случае возбуждения в отношении него уголовного дела, пишет РИА Новости.

По данным журналистов, днем в понедельник московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Дудя* по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Блогера уже в течение двух лет привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но его это не смутило, и он продолжил распространение материалов без должной маркировки.

По этой статье блогеру грозит срок до двух лет, но в случае возбуждения уголовного дела. Возможны и штрафы – до 300 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода, а также обязательные или исправительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что апелляционный суд признал Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах.

* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.