Иностранные СМИ сообщили о том, что ордеры на арест двух братьев Дуровых — Павла и Николая — были выданы по тем обвинениям, которые связаны с распространением детского порно. Об этом в среду, 28 августа, пишет Politico.

Издание уточняет, что обвинения включают в себя соучастие в распространении детской порнографии, а сами ордеры были выданы еще в марте текущего года. Фактически «дело Дуровых» напрямую связано с отказом Telegram сотрудничать с правоохранителями по фактам насилия над детьми.

Но и это не все. Согласно материалам дела, ордеры выдали после тайного расследования прокуратуры Парижа по факту следующего инцидента: некий мужчина в Telegram склонял девочек к отправке порнографических материалов, а потом угрожал в соцсетях.

Ранее сообщалось об опровержении Молдавией вывоза биоматериалов с территории Украины.