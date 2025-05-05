Названа причина смерти депутата Госдумы Павла Качкаева

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале сообщил о том, что стала известна причина смерти депутата ГД РФ Павла Качкаева, который ранее восемь лет возглавлял Уфу.

Так, по словам Хабирова, это известие стало неожиданным и очень печальным для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева: у «яркого, жизнерадостного товарища» остановилось сердце.

Также Радий Хабиров принес соболезнования родным и близким Павла Качкаева. Ранее глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем официальном телеграм-канале написал о том, что Качкаев внес большой вклад в развитие города (Павел Рюрикович руководил регионом с 2003 по 2011 годы).

Ранее стало известно о том, что, по неофициальным данным, Павла Качкаева могли не успеть довезти до больницы.