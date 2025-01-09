Российская победа в украинском конфликте может вынудить Пентагон только увеличить расходы на содержание Киева сразу до 2029 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад института предпринимательства США.

В докладе говорится о том, что такая мера является необходимой для отражения или сдерживания «российских атак за пределами Украины». Фактически, в документе говорится о том, что поддержка Украины отвечает американским финансовым интересам.

Таким образом, в случае победы России расходы будут увеличены больше, чем на 800 млрд долларов, и эксперты уверены, что именно краткосрочные затраты на оказание помощи Киеву больше соответствуют интересам США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что миллионы жителей США опасаются мощнейшего шторма.