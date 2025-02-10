Названа вероятная причина ЧП с китайским судном у берегов Сахалина

Чрезвычайное происшествие с китайским судном компании Yangpu Anyang Shipping co Ltd., которое село на мель у берегов Сахалина, случилось из-за совершенной экипажем ошибки. Как сообщил телеграм-канал Mash, 20 моряков находятся на борту и ждут специальную технику для откачки топлива.

Корабль оказался на мели вечером 8 февраля, когда при загрузке сорвался якорь. Уточняется, что всего успели загрузить тонну угля и 750 литров топлива, а в результате случившегося баки не были повреждены. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.

Специалисты находятся на месте, но в связи с погодными условиями не могут приступить к откачке топлива, поэтому предварительно работы перенесены на завтра. Скорее всего, судно придется разрезать, так как оно слишком сильно село на мель и по-другому на берег плавучее сооружение не вытащить.

Ранее сообщалось о том, что после серии взрывов танкер Koala начал тонуть в порту в Усть-Луге. На судне находится 130 тыс. тонн мазута.