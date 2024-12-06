NBC News: Трамп уже фактически управляет США, вмешиваясь в политику Белого дома

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп уже начал руководить страной, влезая в вопросы внешней и внутренней политики, хотя церемония инаугурации пройдет лишь через 45 дней. Подробности сообщает NBC News и ссылается на свои источники.

Один из бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома времен первого президентского срока Трампа сообщил, что его экс-руководитель уверен в своей правоте и может не подчиняться «глупым правилам», если подобное поведение помогает устранять реальные проблемы. Например, проявление такого подхода можно увидеть в его угрозах ввести в отношении Канады и Мексики высокие тарифы, а также предупреждении членам ХАМАС о «высокой цене», которую им придется заплатить в случае не освобождения находящихся в плену людей до момента инаугурации. Торжественная церемония состоится 25 января.

Ранее сообщалось о том, что после победы Трампа на выборах президента США инвесторы вложили в американские фондовые акции свыше $140 млрд.