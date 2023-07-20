Не дайте заболеванию поглотить вас: разбираемся, как не упустить расстройство пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения (РПП) – серьезное психическое заболевание, которое с годами, к сожалению, только молодеет. Отношение к пище у людей разное: одни пытаются набрать вес, а другие нещадно от него избавляются, доводя себя до истощения и даже до смерти.

Многие люди, а чаще всего молодые девушки, стремятся к стройной фигуре и, достигнув желанных цифр на весах, все равно продолжают худеть. Врачи предупреждают, что рано или поздно все это закончится анорексией.

«Если вы видите, как кто-то из близких резко набирает или теряет в весе, то поговорите с ним об этом, ведь человек попросту может не замечать изменений. Большие проблемы у тех, кто ест без меры, даже не ощущая чувство голода», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Оставаясь в одиночестве, люди с РПП заменяют едой все остальные активности, постепенно превращая это в привычку. И чаще всего при переедании можно довести себя до потери контроля над пищевым поведением и чувству стыда или вины.

Не менее опасно, когда человек пытается ограничить себя в еде. Не нужно путать с диетой. В случае расстройства пищевого поведения люди впадают в крайности и, по сути, издеваются над своим организмом, не потребляя пищу из-за страха или отвращения к определенным продуктам.

«Все эти и другие симптомы имеют разную степень выраженности. Не дайте этому заболеванию поглотить вас или ваших близких – обратитесь к врачу и меняйте свои пищевые привычки под присмотром специалиста и заручившись поддержкой близких», – заключила эксперт.

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