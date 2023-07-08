Не играйте в телефон и откажитесь от лифта: разбираемся, как простые правила помогут сохранить здоровье сердца надолго

Людям всегда хочется сохранить молодость и продлить годы жизни. Но риск заработать серьезное заболевание остается высокий, связано это с образом жизни. Чтобы сердце прослужило дольше, кардиологи рекомендуют внедрить в жизнь некоторые привычки.

Во-первых, обязательно начинать день с активности. Просыпаясь утром, не стоит хвататься за телефон, даже если это по работе. Легкая зарядка или дыхательная практика помогут насытить кровь кислородом, разогнать ее и дать импульс для других органов.

«Во-вторых, отказаться от чтения новостной ленты перед сном или от ярких игр на телефоне. Так сон будет качественнее. Если есть возможность пройтись пешком – надо идти. Не обязательно отказываться от благ цивилизации, но можно исключить из жизни, например, лифт, выбрать остановку или место для парковки подальше. Из маленьких расстояний складываются те самые 6000 шагов здоровья», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Бытовая активность играет большую роль в профилактике любых заболеваний. Не зря бабушки «трудом простуду выгоняли». Правда, это работает в качестве профилактики, а не таблетки.

«Негативное влияние оказывает на наш организм фастфуд. Даже если кажется, что в жизни его совсем немного. Отказаться от вкусных жареных крылышек порой очень сложно, но это необходимо, чтобы сохранить здоровыми сосуды и поддерживать сердечную работу в тонусе», – уточнила эксперт.

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