Не имеем полномочий: Еврокомиссия не может ввести общий визовый запрет для россиян

Еврокомиссия официально разъяснила свои ограниченные полномочия в визовой политике в отношении граждан России. По словам официального представителя ЕК Маркуса Ламмерта, Брюссель не уполномочен вводить тотальный запрет для всей шенгенской зоны. Подобные решения находятся в исключительной компетенции каждого отдельного государства.

В функции Еврокомиссии входит разработка общих правил, которые могут упростить или, наоборот, ужесточить процедуру получения виз для определенных категорий заявителей. Однако конечное решение всегда принимают консульства стран Шенгена, которые обязаны учитывать миграционные и охранные риски.

