«Не квасной, а серьезный»: Путин назвал здоровый патриотизм заменой советской идеологии

Владимир Путин заявил, что мощную советскую идеологию в современной России может заменить патриотизм. Он подчеркнул, что речь идет не о поверхностном, а о глубоком чувстве, направленном на защиту общих интересов всех народов страны. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на совете по межнациональным отношениям, президент России Владимир Путин предложил патриотизм в качестве новой объединяющей основы для общества. По его мнению, именно это чувство способно заменить собой идеологизированную концепцию «советского народа», эффективно работавшую в прошлом.

Путин отметил, что советская формула была действенной, но целиком зависела от государственной идеологии. Современной России, по его словам, нужна иная скрепляющая сила. Ей должен стать патриотизм в серьезном и глубоком понимании этого слова, а не в его упрощенном, «квасном» варианте.

Президент пояснил, что такая позиция подразумевает воспитание любви к большому общему Отечеству — России. При этом у каждого народа и этноса должно сохраняться четкое понимание, что сохранение единой Родины отвечает их коренным интересам. Это, как резюмировал глава государства, является залогом надежной защиты и уверенности в будущем для всех поколений.

Ранее сообщалось о том, что Путин поддержал объявление 2026-й годом единства народов России.