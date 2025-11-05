«Сила в многообразии»: Путин поддержал объявление 2026-го Годом единства народов России

Владимир Путин одобрил предложение объявить 2026-й Годом единства народов России. Соответствующую инициативу озвучили на заседании совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин поддержал идею провозгласить 2026-й годом единства народов России. Инициатива прозвучала от одного из участников совета по межнациональным отношениям во время его заседания. Президент незамедлительно отреагировал утвердительно, заявив, что решение будет реализовано.

Глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов соответствующих правительственных решений.

Ранее сообщалось о том, что Президент поручил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.