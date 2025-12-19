«Не магия, а система»: врач из Подмосковья раскрыла простой план, как не свалиться с температурой под Новый год

Фото: [ Люди в масках в период эпидемии коронавируса/Медиасток.рф ]

Врач-педиатр Людмила Зайцева из Подмосковья сформулировала четкий план из четырех пунктов, который поможет пережить предпраздничную суету без температуры и насморка. Ее стратегия основана на создании многослойной защиты от вирусов. Об этом сообщает REGIONS.

По словам специалиста, защита должна начинаться с барьера в общественных местах. В переполненных магазинах или транспорте маска — не формальность, а рабочий инструмент, задерживающий капли слюны, главные переносчики инфекции.

Второй критически важный шаг — гигиена рук. Вирусы живут на всех поверхностях, к которым мы прикасаемся: от тележек в супермаркете до банкнот. Врач призывает не только мыть руки, но и сознательно контролировать себя, чтобы не трогать лицо немытыми пальцами. Это разрывает основной путь проникновения вируса в организм.

Не менее важен домашний микроклимат. Горячие батареи сушат воздух, что иссушает слизистую носа — наш естественный фильтр. Доктор Зайцева советует снизить температуру в комнатах до 22 градусов и обязательно использовать увлажнители. Прохладный влажный воздух поддерживает местный иммунитет.

Наконец, для надежной защиты от гриппа врач напоминает о вакцинации. На выработку иммунитета уходит 2–3 недели, поэтому прививка, сделанная в середине декабря, как раз создаст защиту к бурным праздникам. Комбинация этих мер — не панацея, но серьезно повышает шансы встретить Новый год в полном здравии.

Ранее врач-онколог Чулкова рассказала про связь папиллом с вирусами и раком.