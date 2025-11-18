«Не могла она убить и отрезать голову»: подозреваемую в убийстве ребенка в Балашихе пытаются оправдать

В Балашихе Московской области продолжают расследование убийства 6-летнего мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду, а тело — на балконе квартиры его матери 31-летней Елены Цуцковой. В беседе с KP.RU мать подозреваемой категорически отвергла причастность дочери к кошмарному поступку, аргументировав это своей версией.

Главная подозреваемая, арестованная до 16 января, — уже призналась в совершении преступления, однако ее мать Лариса настаивает на невиновности дочери, утверждая о присутствии некоего парня в момент трагедии. По словам женщины, Елены не было дома, когда это случилось. Однако в этой версии есть брешь: собеседница не смогла пояснить, где находилась ее дочь в критические часы.

«Нет, какой-то парень был там. Она уходила вообще из дома. Ушла. Ее не было дома, когда это случилось», — заявила бабушка погибшего ребенка.

Напомним, что 16 ноября из Гольяновского пруда извлекли детский рюкзак с головой ребенка, а в тот же день в Балашихе бабушка мальчика сообщила о его исчезновении, указав на возможную причастность отчима. При осмотре квартиры Цуцковой оперативники обнаружили тело на балконе, а сама женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. Версия об отчиме не подтвердилась — подозреваемая признала, что выдумала его для отвода глаз.

Биография Цуцковой выявила системные проблемы: шесть исполнительных производств на 93 тысячи рублей долгов, диагноз шизофрения, наркозависимость и неспособность удерживаться на работе. Соседи свидетельствуют о постоянных скандалах и пренебрежительном отношении к ребенку, которому требовался постоянный уход из-за проблем со здоровьем.

Отец погибшего, имеющий собственную судимость за кражу, сейчас воспитывает их общую 9-летнюю дочь. Криминалисты отмечают, что при подтверждении невменяемости подозреваемой суд может назначить принудительное лечение вместо тюремного срока.

Ранее психиатр обвинил в бездействии соседей балашихинской «колдуньи», которая, по предварительным данным, могла расправиться с собственным ребенком.