Не надо банальностей: что можно и нельзя говорить близким, которые борются с тяжелым недугом

Тяжело болеющему человек нужен не только уход, но и поддержка со стороны близких. Однако в общении с людьми, у которых опасные или хронические заболевания, часто совершаются распространение ошибки, которые могут ранить.

«Чтобы поддержать тяжелобольного человека, часто на ум приходят банальные слова, сухие или глупые фразы. В частности, плохая попытка утешать близкого тем, что его чувства понятны. Нужно помнить, что любое горе индивидуально. Здесь необходимо поговорить о его переживаниях и узнать, как болезнь влияет на него», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Также не стоит говорить, что снова или скоро все будет хорошо. Так можно обесценить чувства человека. Здесь лучше сказать, что рядом с ним всегда будут близкие люди, что бы ни случилось.

Еще одна распространенная дежурная фраза «Держись!», которая не вызывает ничего или даже раздражает.

«Лучше узнать у болеющего человека, какая именно помощь и поддержка ему нужны, чем можно его порадовать», - заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, почему импульсивные покупки опаснее, чем кажутся.