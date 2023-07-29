Не обвиняйте и не скандальте: как сохранить мир в семье, если отношения со мамой мужа не складываются

Общение со свекровью может быть неприятным и даже токсичным. Особенно если она начинает вмешиваться в семейную жизнь. Однако правильная стратегия поведения поможет сохранить спокойствие и обеспечить нормальные отношения с мамой мужа.

Конфликты, разногласия и скандалы могут начаться в супружеской жизни из-за активного вмешательства свекрови в дела семьи. Осложнить ситуацию может муж, который всецело поддерживает свою маму, а не супругу.

«Такие отношения взрослого сына с матерью называются созависимыми. Женщине в браке с таким человеком всегда сложно, так как он во всех решениях опираться на мнение мамы», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

По словам специалиста, подходить к решению данной проблемы стоит с заявления своих чувств мужу, но здесь важно не обвинять свекровь, а уважительно к ней относиться. И стараться донести, что его любимой жене грустно и неприятно, когда ее мнение не учитывается.

«При общении с токсичной свекровью важно уметь находить баланс между спокойствием в семье и защитой своих интересов. Поэтому нужно четко определить свои личные границы и не давать их переступать матери мужа», – уточняет эксперт.

Также с ней не следует вступать в конфликты и споры. Нужно пробовать пресекать в себе эмоциональные вспышки, стараться сохранять дипломатичность и тактичность. Обсуждать свои чувства можно не только с мужем, но и с друзьями, которые смогут оказать поддержку, а при необходимости стоит обратиться к психологу.

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