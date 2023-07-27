Отпишитесь от бывших: разбираемся, почему слежка за экс-партнером не приводит ни к чему хорошему

Бывший партнер навсегда должен остаться в прошлом. Любое общение с ним – это повод «подорвать» свое эмоциональное благополучие, даже спустя долгое время после расставания. Именно поэтому не стоит следить за ним в соцсетях.

Во-первых, вы лишаете себя возможности реализоваться на любовном фронте. Хорошего человека найти гораздо сложнее, если вы продолжаете «тянуть» груз прошлых отношений. Не фокусируйтесь на том, чего уже не вернуть, начните развиваться самостоятельно и увидите, как жизнь изменится.

«Во-вторых, это боль. Как ни крути, хорошего в расставании мало. Если вы постоянно следите за бывшим, то тем самым только усиливаете ощущение горя. Тем более, когда объект вашей слежки уже нашел себе вторую половинку. Впоследствии, такая одержимость превратит вас в ранимого и обидчивого человека. Это негативно отразится на общении с друзьями и близкими. Кроме того, плохо скажется на личностном росте», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

В таких случаях лучше дать себе время и пространство для восстановления после разрыва отношений. Отправьтесь в отпуск или обратитесь к специалисту, так будет легче пережить сложный период.

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