«Не переживай! Наш самолет упал»: пассажир разбившегося Embraer-190 записал сообщение девушке

Участник авиакатастрофы в Казахстане Заур Мамедов успел записать и отправить возлюбленной тревожное сообщение, пишет RT . Ему удалось выжить и выбраться из развалившегося самолета.

Как рассказал Мамедов, на рейсе Баку — Грозный он возвращался домой после похорон родного отца. После тяжелых событий ему не повезло оказаться на злополучном Embraer-190 азербайджанской авиакомпании. Именно это судно потерпело крушение под Актау в Казахстане, заставив Мамедова пережить очередной страшный сон.

По словам пассажира, сразу после спасения из развалившегося судна он записал девушке аудиосообщение.

«Не переживай! Наш самолет упал, разбился. Жив я. В Казахстане где-то», — сказал он.

Напомним, самолет с пассажирами рухнул под Актау 25 декабря. На борту было не меньше десяти россиян. Телеграм-канал Военная хроника сообщил, что в руле высоты воздушного транспорта нашли десятки отверстий. Погибшими числятся 38 человек.