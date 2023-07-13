Не подавляйте эмоции и обращайтесь за помощью: как справиться с потерей близкого без лишних страданий

Потеря близкого человека является одним из самых трудных испытаний в жизни. Она вызывает невыразимую боль и горе, которые могут казаться нестерпимыми. Однако важно помнить, что каждый человек проходит через этот процесс по-своему.

Право на эмоции есть у каждого, позволить себе пройти через процесс печали – значит пережить ее наиболее правильно. Самое важное – разрешить себе горевать. Нередко люди стараются скрыть эмоции, впадают в состояние шока или даже отрицания.

«Однако подавляемые эмоции только накапливаются и в долгосрочной перспективе могут привести к проблемам со здоровьем. Позвольте себе выразить горе, говорить о своих чувствах и рассказывать другим о своей потере», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Поддержка со стороны близких и родных является важным аспектом. Понимание и участие окружающих помогут справиться с болью. Рассказывайте другим, что вы чувствуете, и принимайте любую поддержку, которую они предлагают.

Возможно, вам потребуется время, чтобы привыкнуть к новой жизни без этого человека. Важно быть терпеливым и дать себе время на заживление ран. Не стесняйтесь обратиться за помощью, если вам кажется, что горе начинает контролировать вашу жизнь или если вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно. Психологи или консультанты могут помочь вам разобраться в своих эмоциях и обеспечить необходимую поддержку.

«Важно помнить, что ни одна потеря не забывается полностью, но со временем боль утихает. Нередко горе становится неотъемлемой частью нашей жизни, но это не значит, что мы не можем найти счастье и радость снова», – акцентирует эксперт.

Помните, что пережить горе и начать новую главу жизни возможно, и это не значит, что вы забываете о любимом человеке. Ваша способность идти вперед будет являться выражением вашей любви и уважения к ним.

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