Не просто уход, а сохранение здоровья: разбираемся, почему найти качественную детскую косметику очень сложно

Далеко не вся детская косметика, которую мы встречаем на полках магазинов, действительно качественная и безопасная. Требования к такой продукции очень высоки, далеко не все бренды могут им соответствовать.

Поэтому не стоит верить рекламе и громкому названию. Лучше внимательно читайте упаковку и следите за реакцией ребенка на использование средства. Если вы заметили, что кожа краснеет и зудит, то такому средству не место среди детской косметики.

«Важно не просто ухаживать за кожей, а сохранить ее здоровье, не нарушив естественный защитный барьер. Также важно избежать аллергических реакций. Поэтому всегда выбирайте исключительно гипоаллергенный состав», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-педиатр Марина Киселева.

Кроме того, в составе не должно быть силиконов и парабенов, искусственной отдушки, сульфатов. Качество упаковки также имеет значение. Выбирайте косметику в прочной и безопасной упаковке.

Помните, что любая косметика наносится на чистую и сухую кожу, исключение составляют только средства для мытья.

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