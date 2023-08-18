Не простудитесь, но проблем будет много: чем опасно нахождение в помещении с мощным кондиционером

Битва тех, кто жаждет опустить значение кондиционера до минимума в жару и тех, кто бы его вовсе не включал, не закончится никогда. Основной аргумент любителей сделать потеплее: «Я боюсь простыть». Но специалисты утверждают – заболеть только от холодного воздуха нельзя.

Для того чтобы активировать режим простуды, нужен вирус. Сквозняк, холодный воздух, мороженое – это лишь помощники. Кондиционер может стать причиной заболевания только в тех случаях, когда воздух в комнате не обновляется. Поэтому не рекомендуют находиться в помещении, которое не проветривалось более двух часов, например в офисе.

«При этом у некоторых людей действительно есть расположенность к заболеваемости от низких температур. Исследования на этот счет выявили очень небольшую группу с индивидуальными иммунными показателями. Своеобразная особенность», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Однако кондиционер может вызывать дискомфорт: головную боль, насморк, головокружение, кашель и чихание. Это связано с функциями самого аппарата: он сушит воздух, что может вызвать раздражение слизистой носа. Охлаждение и монотонный шум провоцируют головную боль.

«Грязный воздух в смеси с пылью и бактериями вызывает кашель. Пить противовирусные при этих симптомах нельзя, но с потоков воздуха лучше пересесть», – заключила эксперт.

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