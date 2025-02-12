Гражданин Германии выразил несогласией с политикой, которую ведет его страна, и решил переехать в Россию. Подробности приводит РИА Новости.

По данным издания, 59-летний гражданин ФРГ еще в конце ноября обратился в Брянское отделение полиции и подал заявление о том, что хочет переехать в РФ в связи с несогласием с политикой своей родины.

Сейчас мужчине уже дали разрешение на временное проживание в Брянске, сообщают в местной полиции, а немец поблагодарил российских полицейских за помощь.

Зато в Германии наблюдается явное пополнение украинских беженцев - по данным местных СМИ, многие украинцы бегут в Германию из-за более высоких зарплат, качества медицинских услуг и социальных выплат, которые полагаются по их статусу.