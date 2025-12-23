«Не тот Ульяновск»: авторы письма Путину о жизни в «XIX веке» нашлись в Ленобласти

Авторы эмоционального обращения к Владимиру Путину о жизни «как в XIX веке» нашлись не в Ульяновске, а в Ульяновке Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Ульяновска потратили день на рассылку запросов и проверку сетей после поручения президента. Разобраться в ситуации помог телефонный звонок от одной из жительниц поселка Ульяновка Тосненского района. Она пояснила, что в тексте сообщения на прямую линию закралась досадная опечатка, и на самом деле речь шла о перебоях с электричеством в их населенном пункте.

Как стало известно, жители поселка жаловались на регулярные и длительные отключения электроэнергии, вынуждающие их буквально переходить на свечи. Теперь авторы обращения опасаются, что из-за ошибки в адресе их вопрос так и останется без решения, несмотря на внимание главы государства.

Мэр Ульяновска Александр Болдакин, ранее призывавший авторов жалобы выйти на связь для личной встречи, теперь передал информацию по инстанции — в правительство Ленинградской области. В администрации Тосненского района подтвердили, что вопрос с энергоснабжением в Ульяновке действительно существует и находится на контроле. Инцидент высветил не только бытовые проблемы конкретного поселка, но и хрупкость бюрократических механизмов, где одна случайная буква может перенаправить поток внимания и ресурсов в другом направлении.

Ранее в России заявили, что западные политики «не потянут» формат прямой линии с Путиным.