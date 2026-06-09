Не убивайте свой SSD: пять ошибок, которые сокращают жизнь накопителя

Ваш компьютер стал тормозить, а вы думаете, это вирус? Нет, это вы сами убиваете SSD. Предупредили: частая перезапись файлов, забитый под завязку диск и фоновые процессы ускоряют «смерть» накопителя. Но есть способы продлить жизнь памяти — и они проще, чем кажется. Об этом сообщает Lenta.ru.

Современные твердотельные накопители (SSD) летают, но они капризны. Издание XDA перечислило главные ошибки пользователей. Первая — включенная функция индексирования файлов. Она создает лишнюю фоновую активность, которая быстро изнашивает ячейки памяти. Отключите ее без сожаления. Вторая — временные файлы программ.

Особенно опасен монтаж видео: редакторы создают и удаляют гигантские кэш-файлы, и каждый такой цикл — удар по ресурсу SSD. Третья и самая частая ошибка — заполнять диск «под завязку». Эксперты советуют всегда оставлять свободными 15-20% пространства. Это позволяет контроллеру равномерно распределять нагрузку и избегать преждевременного износа.

И последнее, самое важное: не используйте SSD как склад для архивов. Фильмы, фото, старые проекты — всё это лучше хранить на отдельном жестком диске (HDD). SSD создан для скорости, а не для долгого хранения больших объемов.

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