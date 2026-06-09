Не выдержала отказа: участница шоу «Фермер ищет жену» упала в обморок после разрыва с женихом

На съемках австралийского реалити-шоу «Фермер ищет жену» (The Farmer Wants a Wife) произошел драматичный эпизод. Одна из участниц потеряла сознание после того, как фермер Джейсон отказался продолжать с ней отношения. Инцидент описывает издание The Sun.

В новом сезоне проекта 37-летний фермер встречался с семью девушками. После свиданий он принял решение оставить лишь нескольких. В число тех, кому он сообщил об отказе, попала 31-летняя Бене. Джейсон поблагодарил выбывших участниц за участие в проекте и пожелал удачи.

Бене и фермер обнялись на прощание. В этот момент ей резко стало плохо: лицо исказилось, походка нарушилась. Ведущая Натали Грузлевски спросила, все ли в порядке, но участница ответила отрицательно и вскоре потеряла сознание. Медики оказали помощь прямо на площадке.

Позже Бене назвала произошедшее «самой позорной вещью» в своей жизни. Организаторы шоу не комментировали инцидент, но съемки после паузы продолжились. Фермер Джейсон продолжает поиск избранницы среди оставшихся девушек. Этот случай вызвал бурное обсуждение в соцсетях: одни зрители сочувствуют Бене, другие считают ее реакцию излишне эмоциональной.

Ранее Мясникову запретили заниматься сексом и пить пиво после операции на глаз.