Не замечают важные симптомы: разбираемся, как не допустить развития деменции в раннем возрасте

Сердечные патологии имеют свойство оказывать влияние на когнитивные функции, особенно высок риск у женщин. Фибрилляция предсердий является маркером развития болезни Альцгеймера и повышает риски столкнуться с этим заболеванием.

«Женщины часто пропускают важные симптомы или не акцентируют на них внимание врачей. Последние «списывают» боли на стресс или усталость. У мужчин же фибрилляция предсердий проявляется сильнее, значит, шанс получить направление на обследование выше», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Болезнь Альцгеймера – это нарушение всех привычных нам функций памяти и резкое «старение» мозга. Дегенеративное заболевание развивается обычно в старшем возрасте. Избежать его нельзя, если существует геномная предрасположенность.

«Однако его можно либо отсрочить, либо сделать менее обширным. Главное вовремя распознать знаки, которые подает организм», - уточнила эксперт.

Чтобы обезопасить себя от неожиданного удара, который приведет к осложнениям, необходимо как можно раньше задуматься о своем образе жизни. Питание, повышенная активность, чтение книг, рисование и даже простые кроссворды помогут держать мозг в тонусе.

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